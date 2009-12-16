Антимонопольники оштрафували газету міськради Севастополя

Севастопольське міське територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало на 3 тис. грн. газету міської ради «Севастопольские известия» за недобросовісну конкуренцію на рекламному ринку, передає УНІАН.

Як повідомив на прес-конференції голова Севастопольського відділення АМКУ Олександр ЛІЄВ, видання на своїх сторінках друкувало тираж, який не відповідав фактично надрукованому, і був завищений на 30%.

«Згідно із законом про захист від недобросовісної конкуренції, інформація, яка вводить в оману споживача, класифікується як недобросовісна, і підпадає під дію такого закону. В даному випадку ця інформація вводить в оману рекламодавця і споживача, які, в результаті, передплачують цю газету», - сказав ЛІЄВ.

За його словами, редакція газети визнала своє порушення.

Відділення винесло рекомендацію, як усунути порушення. «Найближчим часом ми маємо одержати інформацію про хід виконання наших рекомендацій. У разі, якщо вони не будуть виконані, то штраф, який ми сьогодні наклали, залишиться в силі. Це мінімальний штраф, який лише можливий за цією статтею, становить 3 тисячі гривень», - сказав ЛІЄВ.