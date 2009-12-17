Зіткнення автівки з автобусом у Криму: є жертви
13:35, 17 грудня 2009Крым
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Серед травмованих - дитина
Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок зіткнення легковика з автобусом у Криму, повідомила прес-служба ДАІ.
Водій Ford Focus не вибрала безпечну швидкість та не впоралась з керуванням, автівка виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з автобусом ЛАЗ.
Загинув пасажир легковика, водій та двоє пасажирів автівки з тілесними ушкодженнями доставлені до районної лікарні Роздольного. Серед травмованих - шестирічна дитина.
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