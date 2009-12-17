Могильова звільнили з міліції

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО своїм наказом звільнив з органів внутрішніх справ колишнього заступника міністра - начальника міліції Криму генерал-майора Анатолія МОГИЛЬОВА, повідомила прес-служба управління МВС автономії.

МОГИЛЬОВА звільнено «за грубе порушення Закону України «Про міліцію», який заборонює займатися політичною діяльністю міліціонерам.

Підставою для звільнення є та обставина, що МОГИЛЬОВ, перебуваючи в кадровому резерві МВС України, одночасно виконував функції керівника передвиборчого штабу в Криму кандидата у Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.

Сам МОГИЛЬОВ повідомив «Центру журналістських розслідувань», що наказу міністра не бачив.

«Я цю інформацію (про звільнення) побачив на сайті кримської міліції. Це марення. Хай вони спочатку приведуть для цього достатні підстави. Якщо вони посилаються на Закон "Про міліцію", то хай почитають, що поєднувати роботу з політичною діяльністю не можуть лише ті, хто знаходиться при виконання функціональних обов`язків. Я з вини МВС два роки не отримую зарплату і не обіймаю жодної посади. Отже мене зараз можна звільнити хіба що за блакитні очі, високий ріст або носіння краватки», – сказав він.

Ні прес-служба міліції Криму, ні прес-секретар міністра не змогли надати наказ про звільнення.

«МОГИЛЬОВ знаходиться в кадровому резерві МВС, тому документ має бути у них. У нас його немає», – сказав начальник прес-служби кримської міліції Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

«У мене його немає. Думаю, якщо інформацію надає кримський главк МВС, то всі питання до нього», – відзначила керівник прес-служби МВС України Інна КИСИЛЬ.

Минулого тижня Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов МОГИЛЬОВА про поновлення на посаді.

У грудні 2007 року МОГИЛЬОВ подав керівництву МВС рапорт про надання йому відпустки, а пізніше – заяву про звільнення з посади начальника кримської міліції і з органів внутрішніх справ.

В листопаді 2008 року МОГИЛЬОВ заявив, що прийняв рішення про відставку під тиском народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ (фракція НУ-НС), і подав до адмінсуду позов про поновлення на посаді, який було задоволено. Рішення суду першої інстанції підтвердив Апеляційний адміністративний суд Донецька.

В МВС рішення суду не виконували, Державна виконавча служба зобов`язала ЛУЦЕНКА виплатити на користь держави штраф у розмірі 510 грн. за невиконання рішення суду.

19 серпня 2009 року Кабінет міністрів, виконуючи рішення суду, поновив МОГИЛЬОВА на посаді й відразу ж звільнив, призначивши замість нього МОСКАЛЯ.