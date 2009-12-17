Кримчани у ТОП-200 найвпливовіших українців

Журнал "Фокус" склав рейтинг "200 найвпливовіших українців" зразка 2009-го року. У ньому є і кримчани.

Так, 61-е місце зайняв лідер меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України (НУ-НС) Мустафа Джемілєв. Його першому заступникові, президентові Всесвітнього конгресу кримських татар Рефату Чубарову укладачі рейтингу віддали 81-у сходинку.

На 94 позиції рейтингу знаходиться муфтій мусульман Криму Еміралі Аблаєв, на 97 - заступник міністра внутрішніх справ - начальник міліції Криму, нардеп (НУ-НС) Геннадій Москаль.

Кримський спікер Анатолій Гриценко зайняв 103-е місце. Лідер комуністів Криму, депутат Верховної Ради (Компартія) Леонід Грач знаходиться на 122 позиції, а голова севастопольської міськдержадміністрації Сергій Куніцин - на 126-й.

Під номером 146 у рейтингу Анатолій Присяжнюк, заступник голови Служби безпеки України, депутат кримського парламенту, екс-глава "Чорноморнафтогазу".

117 місце зайняв не кримчанин Василь Джарти. Як відомо, депутат з фракції Партії регіонів курує Крим по партійній лінії.

Традиційно "Фокус" вимірює впливовість, грунтуючись на таких критеріях, як: близькість до ухвалення державних рішень, родинні зв`язки або наявність вигідних знайомств, масштаби бізнесу. Але цього року додався ще один чинник, який в контексті останніх політичних подій можна назвати вирішальним: президентські вибори і роль учасників рейтингу у виборчій кампанії. Саме тому в Топ-10 рейтингу є відразу п`ять кандидатів в президенти (1-й номер в рейтингу зайняла Юлія Тимошенко, 2 - Віктор Янукович, 3 - Віктор Ющенко, 8 - Володимир Литвин, 10 - Сергій Тигипко). "Від того, яку лінію поведінки вони виберуть, якими будуть їх дії, з ким вони стануть вибудовувати стосунки, залежить не лише їх власна політична доля, але і найближче майбутнє всієї країни", - відзначає "Фокус".