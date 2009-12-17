Євпаторія кличе на свято Морозів

Кращого Діда Морозу Криму оберуть у суботу в Євпаторії на республіканському фестивалі-конкурсі.

«Фестиваль «Санта Клаус відпочиває – на арені Дід Мороз» проводиться вже вп`яте. Кримські Діди Морози напередодні Нового року збираються, щоб поміряться силами», – повідомив УНІАН директор Євпаторійського центру дозвілля Віктор АРІХІН.

Свято почнеться з карнавальної ходи по вулицях Євпаторії. Конкурс «білобородих дідусів» пройде на головній площі курортного міста.

Кращого кримського Діда Морозу-2010 визначать журі і аплодисменти глядачів. «Учасники готують візитні картки, пограють з дітьми і дорослими. Найголовніше для Діда Морозу – вміння спілкуватися з публікою, радувати її. Також оцінюватиметься грим, парик, костюм», – сказав АРІХІН.

Перемогу у конкурсі, як очікується, виборюватимуть 14 команд.

Окрім кращого Діда Морозу Євпаторія обере першого і другого Віце-дідів Морозів, Снігуроньку і Тигра, адже 2010 рік – Рік Тигра.

Перед глядачами виступить триметровий тигр. «Шиється спеціальний костюм, у суботу театр на ходулях покаже його публіці», – уточнив АРІХІН.

19 грудня у Євпаторії, як і в багатьох інших містах України, запалять ялинку.