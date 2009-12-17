Ющенка просять скликати РНБО щодо самозахоплень у Криму

Верховна Рада рекомендує президенту Віктору ЮЩЕНКУ розглянути питання самовільного захоплення земель в Сімферополі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України.

За ухвалення постанови про звіт Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування обставин щодо самозахоплення ділянок, незаконного будівництва у Сімферополі жилих, офісних і розважальних центрів, а також бездіяльності правоохоронних органів проголосував 241 депутат з 422 зареєстрованих в сесійній залі.

Рада взяла до відома звіт ТСК, яка встановила, що в Криму при бездіяльності правоохоронних органів має місце зрощення місцевої влади з представниками кримінального бізнесу. Звіт направлено до президента, генерального прокурора та голови служби безпеки.

Міністерству оборони України пропонується передати ділянки із земель оборони в Сімферополі, які не використовуються збройними силами, у державну або комунальну власність.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Криму, прокуратура автономії та кримська податкова зобов’язані вжити заходів щодо знесення самовільно збудованих у Сімферополі об’єктів та відшкодування до державного бюджету 50% їх вартості.

Генпрокурора просять звільнити БОЙКА з посади прокурора Криму, а міністра регіонального розвитку та будівництва України - ГЕРОНА з посади начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Криму та МОЛЧАНОВА з посади заступника начальника інспекції.

Парламент має намір в січні 2010 року заслухати інформацію генпрокуратури, міністерства внутрішніх справ і спецслужби про ситуацію із земельним питанням у Сімферополі.