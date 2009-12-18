Негода знеструмила 19 сіл Криму

19 населених пунктів Криму залишаються без світла через налипання мокрого снігу і обмерзання дротів електричних мереж, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

У ремонті мереж 16 бригад електриків і 18 одиниць техніки.

Напередодні в другій половині дня надійшла інформація про проблеми зі світлом в 25 населених пунктах Криму. До ранку п`ятниці п`ять сіл і ряд вулиць міста Красноперекопськ підключили до електропостачання.

«Залишаються знеструмленими 19 населених пунктів, з них 4 – частково», – заявили в МНС.