Негода знеструмила 19 сіл Криму
11:29, 18 грудня 2009Крым
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«Льодовий апокаліпсис»
19 населених пунктів Криму залишаються без світла через налипання мокрого снігу і обмерзання дротів електричних мереж, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
У ремонті мереж 16 бригад електриків і 18 одиниць техніки.
Напередодні в другій половині дня надійшла інформація про проблеми зі світлом в 25 населених пунктах Криму. До ранку п`ятниці п`ять сіл і ряд вулиць міста Красноперекопськ підключили до електропостачання.
«Залишаються знеструмленими 19 населених пунктів, з них 4 – частково», – заявили в МНС.
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