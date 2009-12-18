Схід руських Криму пройде в суботу

Всекримський схід руського народу запланований на суботу в Сімферополі.

"Очікується, що схід буде наймасовішим заходом руських людей Криму", - мовиться у повідомленні організаторів.

За їхніми даними, в акції планується участь близько 10 тисяч активістів з регіонів півострова.

"Захід організований громадським рухом "Російська єдність". На сході буде обнародуваний маніфест руху і заявлено про соціально-економічну програму "Підйом Криму!", - говориться у повідомленні.

Колона активістів пройде від штаб-квартири "Російської громади Криму" центральними вулицями Сімферополя до площі Леніна. Там пройде схід.