26% українців готові підтримати Януковича, 19% – Тимошенко

26,3% українців готові підтримати лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента України, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією TNS.

Друге місце посідає лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, за неї готові проголосувати 18,6% виборців.

Сергія ТІГІПКА готові підтримати 5,6% опитаних, Віктора ЮЩЕНКА – 4,2%, Арсенія ЯЦЕНЮКА – 4,1%, Володимира ЛИТВИНА – 3,1%, Петра СИМОНЕНКА – 2,3%, Анатолія ГРИЦЕНКА – 1,2%, Олега ТЯГНИБОКА – 1,1%.

Усі інші кандидати набирають менше 1% підтримки виборців.

Проти всіх мають намір проголосувати 7,8% опитаних, не збираються голосувати – 6,1%, не визначились – 18,8%.

Опитування проводилось з 7 по 14 грудня, опитано 1200 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 3%.