Кримське підприємство ввійде до корпорації «Богдан»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл 12 підприємствам, зокрема - кримському, на вступ до корпорації «Богдан», повідомляє прес-служба АМКУ.

Дозвіл на узгоджені дії у вигляді вступу до корпорації надано ТОВ «Хюндай-Трак» (Васильків, Київська обл.), ТОВ «Богдан-Електротранс» (Київ), ЗАТ «Мрія-авто» (Київ), ТОВ «Богдан-Логістик» (Черкаси), ТОВ «Виробниче об’єднання «Техномаш-Крим» (Сімферополь), ТОВ «Черкаситехномаш» (Черкаси), ДП «Автобусний завод «Богдан» (Черкаси), ДП «Автоскладальний завод № 1» ВАТ «Луцький автомобільний завод» (Луцьк), ДП «Автоскладальний завод № 2» ВАТ «Луцький автомобільний завод» (Черкаси), ДП «Автоскладальний завод № 3» ВАТ «Луцький автомобільний завод» (Черкаси), ДП «Українські перевізні інновації – Магістраль» (Київ) та ДП «Ярославь» (Київ), йдеться у повідомленні комітету.

Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів, направлених на створення в Україні потужностей по виробництву автотранспортних засобів різних типів.