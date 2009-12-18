20 потягів додали до Криму на свята

16 додаткових поїздів пустять в кримському напрямку напередодні та під час новорічних та різдвяних свят залізниці України, 4 - російські залізничники, повідомляє "Укрзалізниця".

Це дані на 18 грудня.

Придніпровська залізниця призначила 11 потягів:

№26/25 Євпаторія—Москва відправленням з Євпаторії з 25.12.09 по 9.01.10 щоденно, крім 31.12.09, з Москви з 27.12.09 по 11.01.10 щоденно, крім 2.01.10.

№212/211 Феодосія—Москва відправленням із Феодосії з 25, 27, 29.12.09, 1, 3, 5, 7, 9.01.10, з Москви з 26, 28, 30.12.09, 2, 4, 6, 8, 10.01.10.

№204/203 Сімферополь—Москва відправленням із Сімферополя щоденно з 7.01.10 по 10.01.10, з Москви з 8.01.10 по 11.01.10.

№208/207 Сімферополь—Москва відправленням із Сімферополя 8 та 9.01.10 з Москви 9 й 10.01.10 за літнім розкладом поїзда №67 Москва—Сімферополь.

№206/205—231/232 Сімферополь—Київ—Сімферополь відправленням із Сімферополя 29.12.09, з Києва 30.12.09.

№282/281 Київ—Сімферополь відправленням з Києва 30.12.09.

№582/581 Київ—Сімферополь відправленням з Києва 30.12.09.

№544/543—289/290 Сімферополь—Київ—Дніпропетровськ—Запоріжжя відправленням із Сімферополя 29.12.09, з Києва 31.12.09.

№536/535 Сімферополь—Ужгород відправленням із Сімферополя 29.12.09, 2, 8.01.10, з Ужгорода 31.12.09, 4, 10.01.10.

№510/509 Сімферополь—Львів відправленням із Сімферополя 26.12.09.

№286/285 Київ—Сімферополь відправленням з Києва 30.12.09.

Південно-Західна залізниця - 2:

№58/57 Київ—Сімферополь відправленням з Києва з 25.12.09 по 30.12.09 щоденно, із Сімферополя з 26.12.09 по 31.12.09 щоденно.

№282/281-182/181 Київ—Сімферополь відправленням із Києва з 25.12.09 по 30.12.09 щоденно, із Сімферополя з 26.12.09 по 31.12.09 щоденно.

Південна залізниця - 3:

№175/176 Харків—Сімферополь відправленням з Харкова 27, 28, 29, 30.12.09, із Сімферополя 27, 28, 29, 30.12.09.

№545/566 Харків—Севастополь відправленням з Харкова 29.12.09, із Севастополя 30.12.09.

№545/546 Харків—Сімферополь відправленням з Харкова 30.12.09, із Сімферополя 31.12.09.

«РЖД» призначили 4 потяги:

№219/220 Москва—Сімферополь відправленням з Москви 3.01.10, із Сімферополя 4.01.10.

№203/566 Москва— Севастополь—Орел відправленням з Москви 29, 30.12.09, із Севастополя 31.12.09, 1.01.10.

№233/234 Москва—Севастополь відправленням з Москви 30.12.09, 1 . 01 .10, із Севастополя 31.12.09, 2.01.10.

№7/8 Санкт-Петербург—Севастополь відправленням із Санкт-Петербурга 20.12.09, із Севастополя 22.12.09.