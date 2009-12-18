Декілька банкнот вилучать з обігу

Національний банк України оголосив про вилучення з 1 січня 2010 року з обігу банкнот випуску 1996 і 2001 років номінальною вартістю 50, 100 і 200 гривень.

Це передбачено постановою НБУ, яку ухвалено «з метою завершення процесу вилучення з обігу банкнот зразків до 2003 року усіх років випуску, поліпшення організації готівкового обігу».

При цьому у документі зазначається, що банкноти випуску 1996 і 2001 рр. функціонують в обігу без обмеження терміну, до їх повного вилучення.

***Постановою від 19 червня 2009 року Нацбанк оголосив про вилучення з 1 січня 2010 року банкнот номіналом 10 і 20 гривень зразка до 2003 року.

На сьогодні, згідно з постановали НБУ, вже триває процес вилучення з обігу банкнот номіналом 1, 2 і 5 гривень зразки до 2003 року (всіх років випуску), а також номіналом 10 і 20 гривень зразка 1992 року.

На сьогодні у готівковому обігу України використовуються банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень.