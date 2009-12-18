Студію російського театру позбавили ліцензії

Республіканському вищому навчальному закладу "Школа-студія при Кримському академічному російському драматичному театрі імені Горького" анульовано ліцензію зі спеціальності "акторське мистецтво", повідомила прес-служба Міністерства освіти України.

"Навчальним закладам, якщо вони не відрахували неправомірно зарахованих студентів, скасовують ліцензії. Шістьох осіб було зараховано без сертифікатів. За поясненням керівників ВНЗ зарахування проводилось на підставі дозволу Міністерства культури і мистецтв Криму", - інформує Міносвіти.

Державна акредитаційна комісія розглянула результати перевірок 32 ВНЗ України, які минулого року під час вступної кампанії порушили умови прийому студентів.