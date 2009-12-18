Ющенко: здача націнтересів почнеться з вічного перебування ЧФ

Президент України, кандидат на пост глави держави Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що здача національних інтересів почнеться з вічного перебування Чорноморського флоту Росії у Криму, невигідних газових угод і відмови від НАТО, повідомив його штаб.

ЮЩЕНКО заявив, що будь-який режим, який приходить за кремлівською версією, - це здача незалежності України.

«Це приведе нас до економічного рабства», - каже глава держави.

«Звідки почнеться капітуляція - не так важливо. Але заберуть енергетичну незалежність, потім - економічну, транзиту і політичну», - наголосив він.

ЮЩЕНКО заявив, що без національного єднання не буде економічного зростання. «У нас є держава, тепер треба створити націю, а значить - створити відповідального громадянина. Як будувати дім, коли родини немає?», - каже ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що між Сходом та Заходом України немає протиріч. «Різновидності - очевидно є, але це не протиріччя, - сказав Президент. - А як повинно бути, коли одна частина країни 300 років знаходилась під однією імперією, а друга частина - під трьома, чотирма і більше імперіями. Як тут не мати певних особливостей?».