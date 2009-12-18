Севастополь продовжив карантин
18:10, 18 грудня 2009Крым
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Рішення надзвичайної комісії...
Карантин у вишах і школах Севастополя продовжено до 25 грудня. Таке рішення ухвалила міська надзвичайна протиепідемічна комісія.
Карантин у Севастополі був оголошений з 11 по 20 грудня.
Крім того, передбачені заходи з посилення вимог до виконання протиепідемічного режиму в школах-інтернатах, дитячих садках, дитячих будинках.
З 30 листопада - від дня проведення щоденного моніторингу - на грип і ГРВІ захворіли 19 тисяч 997 осіб (на грип - 401 особа). В місті зареєстровано 5 летальних випадків.
Перевищення епідпорогу становить 39,8%. Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність зросла на 36,9%, причому 61,3% серед хворих становлять діти.
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