Севастополь продовжив карантин

Карантин у вишах і школах Севастополя продовжено до 25 грудня. Таке рішення ухвалила міська надзвичайна протиепідемічна комісія.

Карантин у Севастополі був оголошений з 11 по 20 грудня.

Крім того, передбачені заходи з посилення вимог до виконання протиепідемічного режиму в школах-інтернатах, дитячих садках, дитячих будинках.

З 30 листопада - від дня проведення щоденного моніторингу - на грип і ГРВІ захворіли 19 тисяч 997 осіб (на грип - 401 особа). В місті зареєстровано 5 летальних випадків.

Перевищення епідпорогу становить 39,8%. Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність зросла на 36,9%, причому 61,3% серед хворих становлять діти.