Гриценко вважає, що у Грузії були підстави вдарити по Севастополю

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що вагань стосовно дати виведення російського флоту з Севастополя не може бути, повідомляє його прес-служба.

«До 2017 року ЧФ РФ базується у Севастополі. Після 2017 року у Севастополі російського флоту бути не повинно», - сказав ГРИЦЕНКО.

На запитання, чи створює базування флоту Росії загрози нацбезпеці України, ГРИЦЕНКО відповів, що ЧФ поки дотримується українського законодавства та не бере участі у військових конфліктах. Однак, погодився він, передумови для загроз існували.

«ЧФ РФ брав участь у військових діях проти Грузії. Чорноморський флот Росії направляв свої підрозділи морських піхотинців для вирішення внутрішніх військових конфліктів у Чечні... Тоді - «обійшлося», - сказав він, зауваживши при цьому, що Грузія «не вдарила у відповідь по Севастополю», хоча «передумови були».