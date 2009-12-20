Автівка з п`ятьма людьми впала з обриву в Ялті

Двоє жителів Криму одержали травми унаслідок падіння автомобіля з обриву на гірській трасі в районі Ялти, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«На трасі Ялта-Бахчисарай зірвався з обриву автомобіль «Шевроле», - повідомили рятувальники.

Інформація про подію надійшла о 22.00 суботи.

У машині було п`ятеро людей, з них одержали травми двоє - хлопці з Ялти. У одного - травма хребта і забій голови, у другого - перелом руки.

Прибувши на місце події, рятувальники знайшли автомобіль в яру приблизно в 20 метрах від дороги. Вони надали першу медичну допомогу постраждалим, після чого евакуювали їх до дороги, де передали лікарям «швидкої допомоги».