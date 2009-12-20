Двоє дітей отруїлися газом

12:20, 20 грудня 2009
Крым
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Постраждалі знаходяться в лікарнях

Дві дівчинки і молода жінка були доставлені до лікарень Криму з отруєнням чадним газом, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Нещасні випадки сталися в селищі міського типа Леніно і місті Феодосія.  

27-річна жінка і її 8-річна донька постраждали через порушення правил експлуатації печі опалювання. Вони шпиталізовані з діагнозом «отруєння чадним газом легкого ступеня». 

У Феодосії отруїлася 3-річна дівчинка. Стан дитини оцінюється медиками як середнього ступеня важкості.

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