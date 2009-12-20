Анонси на 21 грудня
11.00. Прес-конференція «Подальша доля інституту «Кримкомунпроект».
Сімферополь, вул. Горького, 5, прес-центр Республіканського комітету з інформації.
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12.00. Прес-конференція депутатів фракції «Союз» у Верховній Раді Криму.
Сімферополь, вул. Павленка 15/72, офіс кримської парторганізації.
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12.00. Прес-конференція «Громадський актив Криму» склав «сірий» список суддів».
Сімферополь, вул. Севастопольська, 8, каб. 106, прес-центр.
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12.00. Урочисті збори, присвячені 130-й річниці від дня народження Йосипа Сталіна.
Сімферополь, Будинок профспілок.
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12.00. Знищення контрафактної продукції.
Полігон твердих побутових відходів Сімферополя, район Кам`янки.
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14.00. Брифінг заступника голови міської державної адміністрації Севастополя Олександра Клімова.
Севастополь, вул. Леніна, 2, адміністрація, велика зала.
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15.00. Засідання колегії Ленінської районної державної адміністрації Севастополя.
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У Ялті планується факельна хода до дня народження Сталіна.
Можливі зміни!