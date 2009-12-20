Анонси на 21 грудня

11.00. Прес-конференція «Подальша доля інституту «Кримкомунпроект». Сімферополь, вул. Горького, 5, прес-центр Республіканського комітету з інформації. *** 12.00. Прес-конференція депутатів фракції «Союз» у Верховній Раді Криму. Сімферополь, вул. Павленка 15/72, офіс кримської парторганізації. *** 12.00. Прес-конференція «Громадський актив Криму» склав «сірий» список суддів». Сімферополь, вул. Севастопольська, 8, каб. 106, прес-центр. *** 12.00. Урочисті збори, присвячені 130-й річниці від дня народження Йосипа Сталіна. Сімферополь, Будинок профспілок. *** 12.00. Знищення контрафактної продукції. Полігон твердих побутових відходів Сімферополя, район Кам`янки. *** 14.00. Брифінг заступника голови міської державної адміністрації Севастополя Олександра Клімова. Севастополь, вул. Леніна, 2, адміністрація, велика зала. *** 15.00. Засідання колегії Ленінської районної державної адміністрації Севастополя. *** У Ялті планується факельна хода до дня народження Сталіна. Можливі зміни!

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