Шість сіл залишаються без світла

Шість сіл Криму залишаються без електропостачання через обмерзання і обрив дротів, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

"6 населених пунктів відключені від електропостачання", - сказано в прес-релізі.

Без світла - три сіла Нижньогірського району, два сіла, що відносяться до зони міста Армянськ, одне сіло в Красноперекопському районі.

12 бригад електриків проводять ремонтні роботи.

У Криму ось вже декілька днів оголошується штормове попередження.