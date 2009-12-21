Шість сіл залишаються без світла
09:00, 21 грудня 2009Крым
0 0
12 бригад електриків проводять ремонт
Шість сіл Криму залишаються без електропостачання через обмерзання і обрив дротів, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
"6 населених пунктів відключені від електропостачання", - сказано в прес-релізі.
Без світла - три сіла Нижньогірського району, два сіла, що відносяться до зони міста Армянськ, одне сіло в Красноперекопському районі.
12 бригад електриків проводять ремонтні роботи.
У Криму ось вже декілька днів оголошується штормове попередження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter