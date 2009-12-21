Жителі шести кримських сіл сидять у темряві

09:00, 21 грудня 2009
Крым
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Населені пункти знеструмлені через обмерзання дротів

Шість сіл Криму залишаються без електропостачання через обмерзання і обрив дротів, повідомляє прес-служба кримського управління МНС. 

"6 населених пунктів відключені від електропостачання", - сказано в прес-релізі. 

Без світла - три сіла Нижньогірського району, два сіла, що відносяться до зони міста Армянськ, одне сіло в Красноперекопському районі. 

12 бригад електриків проводять ремонтні роботи.

У Криму ось вже декілька днів оголошується штормове попередження.

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