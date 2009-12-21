У річках Криму може піднятися рівень води

09:00, 21 грудня 2009
Крым
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У долині - дощі, в горах - сніг

На кримських річках сьогодні можливий підйом рівня води на 0,5-1,5 метра, сказано в штормовому попередженні прес-служби кримського управління МНС.

На території автономії очікуються сильні дощі, в горах – сильний сніг.

Не виключено посилення швидкості північно-західного вітру до 15-20 м/с (місцями пориви – 25-30 м/с).

Проїзд дорогами Криму вільний.

Шість кримських сіл залишаються без електрики через обмерзання проводів. 12 бригад електриків проводять ремонтні роботи.

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