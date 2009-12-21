Севастопольський теплохід сів на мілину у гирлі Дунаю

Український теплохід «Корсунь» у неділю сів на мілину при виході з гирла Старостамбульського у Дунай, 12 членів екіпажу не постраждали, повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Теплохід, власником якого є севастопольська компанія «ГолдАен Фіш», прямував без вантажу із порту Джурджулешти (Молдова) до Туреччини.

Судно подало сигнал «SOS», який прийняв Державний морський рятувально-координаційний центр Мінтрансзв’язку (Одеса).

Забруднення навколишнього середовища внаслідок події не було, відзначили в Мінтрансі.