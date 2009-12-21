Автобус вбив пішохода
09:55, 21 грудня 2009Крым
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Трагедія у Сімферополі
Пішохід загинув під колесами автобуса неподалік від Сімферополя, повідомила в понеділок прес-служба кримської Державтоінспекції.
"Водій автобуса "Фольксваген" здійснив наїзд на пішохода, який пересікав проїжджу частину", - йдеться в повідомленні.
Трагедія сталася в неділю.
Загинув чоловік, особа якого встановлюється. На вигляд - 55-60 років.
Три пішоходи отримали травми на кримських дорогах за добу.
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