Автобус вбив пішохода

09:55, 21 грудня 2009
Крым
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Трагедія у Сімферополі

Пішохід загинув під колесами автобуса неподалік від Сімферополя, повідомила в понеділок прес-служба кримської Державтоінспекції.

"Водій автобуса "Фольксваген" здійснив наїзд на пішохода, який пересікав проїжджу частину", - йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася в неділю. 

Загинув чоловік, особа якого встановлюється. На вигляд - 55-60 років. 

Три пішоходи отримали травми на кримських дорогах за добу.

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