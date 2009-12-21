Автобус вбив пішохода

Пішохід загинув під колесами автобуса неподалік від Сімферополя, повідомила в понеділок прес-служба кримської Державтоінспекції.

"Водій автобуса "Фольксваген" здійснив наїзд на пішохода, який пересікав проїжджу частину", - йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася в неділю.

Загинув чоловік, особа якого встановлюється. На вигляд - 55-60 років.

Три пішоходи отримали травми на кримських дорогах за добу.