Верховний Суд вимагає передати справу мажора з Криму до Запоріжжя

Верховний Суд України ухвалив рішення про розгляд в Апеляційному суді Запорізької області справи про аварію за участю сина депутата міської ради Сімферополя Віталія ФАЙНГОЛЬДА, внаслідок якої загинула мотоциклістка Ганна Мішуткіна.

«Верховний Суд України зобов`язав Апеляційний суд Криму направити матеріали кримінальної справи до Апеляційного суду Запорізької області», - зазначається у повідомленні прес-служби Головного управління МВС у Криму.

«Не виконання Апеляційним судом АРК рішення Верховного Суду України про передачу справи стане підставою для скасування відмови у задоволенні апеляційної скарги потерпілого Олександра ГОППЕ, винесеної 22 грудня», - додали у міліції.

16 вересня 2008 року в Сімферополі сталася аварія з участю мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley. Мотоциклістка померла на місці ДТП. Bentley рухався зі швидкістю 171 кілометр на годину, встановили експерти.

6 листопада 2009 року Залізничний райсуд Сімферополя визнав обопільну форму вини учасників аварії. Суд засудив ФАЙНГОЛЬДА до трьох років позбавлення волі з позбавленням права управляти транспортом на три роки, вирішивши при цьому звільнити його від покарання з випробувальним терміном два роки.

Колишній чоловік Мішуткіної Денис МІШУТКІН, під опікою якого перебуває її неповнолітня дочка, одержав від ФАЙНГОЛЬДА 500 тис. грн., і не має до нього претензій. Батько Мішуткіної Олександр ГОППЕ вимагав сплатити йому 500 тис. грн. компенсації за моральну шкоду. Від ФАЙНГОЛЬДА він одержав у сукупності 125 тис. грн. Суд відмовив ГОППЕ в задоволенні позову про стягнення компенсації.

Начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до Верховного Суду України з проханням змінити підсудність справи про аварію.

22 грудня Апеляційний суд Криму відхилив апеляційні скарги прокуратури і батька мотоциклістки, залишивши без змін вирок райсуду.