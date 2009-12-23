Держказначейство України забирає 20 мільйонів з бюджету Криму

Державне казначейство України збирається незаконно вилучити 20 мільйонів гривень з кримського бюджету, заявив голова Верховної Ради автономії Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Державне казначейство України на підставі наказу начальника підписало доручення нашому казначейству вилучити 20 мільйонів гривень з бюджету Криму. Акцентую увагу: це бюджетні гроші. З бюджету автономії ніхто не має права вилучати фінансові ресурси, (окрім) як за рішенням суду... Таких рішень не надходило», - сказав кримський спікер.

ГРИЦЕНКО надіслав лист генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ з проханням провести перевірку щодо перевищення повноважень посадовцями держказначейства і, якщо є необхідність, порушити кримінальну справу.