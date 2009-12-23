Комунальні тарифи повинна встановлювати національна комісія

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні повинна встановлювати національна комісія з регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги, заявив голова Севастопольської міської Ради Валерій САРАТОВ.

«Створення такої комісії зобов`яже державу проводити єдину державну політику з реформування комунального господарства», - сказав він.

«Коли буде єдиний закон, єдині тарифи, держава в значно більшому ступені братиме участь у тих проблемах, які стосуються тепла, води, тобто комунальних послуг. Сьогодні ж держава фактично скинула всі ці питання на регіони», - додав САРАТОВ.

На думку голови міськради, «коли держава бачить, що вона дотує і в яких обсягах, вона буде вимушена думати, що зробити, щоб знизити собівартість послуг, що надаються підприємствами, і водночас поліпшити їх якість».

Разом із тим, зазначив САРАТОВ, підвищення тарифів не змінить ситуацію з теплопостачанням у Севастополі. «Необхідне реформування системи теплопостачання, зокрема її децентралізація. Якщо це питання не вирішити, то проблеми в міському господарстві залишатимуться, і ще більше ростимуть», - зазначив він.

Голова міськради висловив упевненість, що наступного року, після проведення виборів, «ми займатимемося і в Севастополі, і в Україні реформуванням теплопостачання, і матимемо загальну економічну політику відносно тарифів».