Українець готов витратити менше $100 на новорічні подарунки

На новорічні подарунки українці в середньому готові витратити 774 гривні, такі дані опитування Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Найбільше грошей готові витратити жителі Криму – 1 тис. 133 грн. Респонденти із Західної України планують витратити на подарунки в середньому 604 грн., з Центральної – 711 грн., жителі північних областей – 787 грн., східних – 710 грн., південних – 765 грн.

Найбільші суми (в середньому: 1 тис. 030 грн.) готові витратити мешканці обласних центрів, 765 грн. – жителі районних центрів і 540 грн. – жителі сіл.

За даними дослідження, чоловіки планують купити подарунків у середньому на 844 грн., жінки – на 716 грн.

Середня сума запланованих витрат на подарунки цього року зросла вдвічі за останні два роки.

Масштабне національне соціологічне дослідження проводилось 11-18 грудня. Було опитано 10423 респонденти віком від 18 років в усіх областях України, а також в АР Крим та Києві. Дослідження проводилось у 114 містах, 67 селищах міського типу та 327 селах методом індивідуального інтерв’ю за місцем проживання. Приблизна похибка вибірки не перевищує 2%.