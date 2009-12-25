Кримчанин вистрілив собі в голову і сів за кермо автівки

Співробітники дорожньо-постової служби врятували жителя Криму, який, маючи намір розлучитися з життям, вистрілив собі в голову і сів за кермо автомобіля, повідомляє прес-служба міліції.

«Мазда», петляючи, рухалася у бік Керчі. На вимогу негайної зупинки жезлом водій не відреагував. Щоб привернути його увагу, інспектор почав подавати свистком звукові сигнали. Автомобіль зупинився. Водій заглушив двигун, але з машини не вийшов. Двері були закриті. Зупинивши дві вантажівки, співробітники міліції заблокували можливий рух «Мазди», - мовиться у повідомленні.

Інспектор помітив, що голова водія знаходиться на рульовому управлінні. У чоловіка було кульове поранення, в салоні автівки - пістолет для стрілянини гумовими кулями і кров.

Співробітники ДАІ, відкривши двері автомобіля, надали першу допомогу пораненому і викликали «швидку».

«Відсутність запаху пороху, кров, що запеклася в салоні машини і на зброї, - все це свідчило, що водій зробив постріл задовго до зупинки автомобіля на залізничному переїзді», - говориться в повідомленні.

За даними міліції, зараз 39-річний мешканець Сімферопольського району знаходиться в лікарні.