Тисяча міліціонерів охоронятиме Крим у новорічну ніч

Близько тисячі співробітників правоохоронних органів заступлять у наряди для охорони громадського порядку на території Криму в новорічну ніч, повідомила прес-служба кримської міліції.

З 30 грудня у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Криму почне діяти оперативний штаб із забезпечення громадського порядку під час новорічних і різдвяних свят. «Робота таких же штабів буде розгорнена у кожному регіоні», - зазначили в міліції.

«У цілодобовому режимі нестимуть службу співробітники посилених слідчо-оперативних груп, груп фіксації, співробітники вибухотехнічних підрозділів. Особливу увагу приділено дотриманню пропускного режиму у державних, банківських установах, їх охороні, забезпеченню пожежної безпеки», - йдеться у повідомленні.

Здійснюються заходи, направлені на встановлення осіб, що займаються незаконним продажем піротехнічних виробів, і на недопущення незаконної вирубки хвойних дерев.