Колекція ялтинського зоопарку поповнилася тигром і мавпою

У ялтинському зоопарку «Казка» - нові вихованці: мавпа і тигр.

У сім`ї мавп напередодні нового року народився малюк. «Ми не знаємо: хлопчик або дівчинка. Мати міцно притискує його до себе. Ми його не відсаджуємо», - сказав директор зоопарку Олег ЗУБКОВ.

Крім того, у звіринець приїхала маленька тигриця Сильва - суміш білого тигра з амурським. У неї блакитні очі. «Ми зробили обмін і отримали тигра до Нового року, щоб з символом наступного року можна було сфотографуватися», - сказав ЗУБКОВ.

«Казку» створено в 1995 році. Це перший приватний зоопарк в СНД. Зараз там утримується понад 900 тварин і птахів, багато з них - рідкісних видів.

2010 рік за східним календарем - Рік білого тигра.