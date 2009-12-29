З 1991 року населення України зменшилося на 6 мільйонів

Чисельність населення України з 1991 року скоротилася більш як на 6 млн. осіб, констатує Рада національної безпеки і оборони.

Проявом демографічної кризи стало погіршення майже усіх демографічних показників.

Основними проблемами є зниження показника народжуваності і збільшення показника смертності, скорочення тривалості життя і загальне старіння населення. Тенденції вплинули на кількісно-якісний склад трудового потенціалу, продуктивність праці.

Економічні та соціальні проблеми спричинили безробіття, поширення нелегальної трудової діяльності, зниження національного інтелектуального та освітнього потенціалу, значне розшарування населення за рівнем доходів.

Стан здоров`я українців характеризується значною поширеністю хронічних хвороб та соціально небезпечних захворювань.

РНБО доручила Кабінету міністрів забезпечити належне фінансування програм розвитку пріоритетних видів економічної діяльності, сприяти створенню умов для розвитку малого і середнього підприємництва та удосконалення законодавства з метою зменшення надмірного державного втручання у цю сферу.

Уряд має опрацювати питання щодо впровадження «сімейних» принципів оподаткування доходів фізичних осіб, надання сім`ям з двома і більше дітьми податкових пільг, розмір яких повинен збільшуватись з появою кожної наступної дитини.