Охоронець розбився в результаті падіння з будівлі в Криму

Трагедія в Орджонікідзе

38-річний охоронець розбився, впавши з будівлі в східному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Нещасний випадок стався на колишньому залізорудному комбінаті в селищі Орджонікідзе. "За словами очевидців, охоронець впав з будівлі, яка демонтується", - мовиться в повідомленні. Від отриманих внаслідок падіння з п`ятиметрової висоти травм чоловік помер у лікарні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter