Охоронець розбився в результаті падіння з будівлі в Криму
10:39, 30 грудня 2009Крым
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Трагедія в Орджонікідзе
38-річний охоронець розбився, впавши з будівлі в східному Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався на колишньому залізорудному комбінаті в селищі Орджонікідзе.
"За словами очевидців, охоронець впав з будівлі, яка демонтується", - мовиться в повідомленні.
Від отриманих внаслідок падіння з п`ятиметрової висоти травм чоловік помер у лікарні.
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