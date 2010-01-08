Стосунки України і Росії треба відшліфовувати в Криму – Литвин

День проведення Переяславської Ради - 8 січня - слід оголосити днем українсько-російської дружби, вважає голова Верховної Ради, кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН, повідомляє прес-служба парламенту.

«Це вкрай необхідно для відновлення історичної справедливості... Богдан Хмельницький діяв в унісон з викликами епохи. Це особистість, яка не роз´єднує, а об´єднує український народ. Саме таких людей можна назвати великими українцями», - сказав ЛИТВИН у п´ятницю в Криму.

Крим, на його думку, повинен стати «лабораторією, у якій би відшліфовувалися і пропонувалися для всієї країни підходи, принципи організації взаємодії між Україною і Росією».

«Цього вимагає історія, цього вимагає історична пам´ять, цього потребють люди, переплетення людських доль, цього потребує віра, цього вимагає економічний прагматизм, цього вимагають політичні підходи», - сказав ЛИТВИН.

Він вважає, що міцна Україна - плюс для РФ. «Ми повинні взаємодіяти, доповнюючи один одного, аби реалізувати той величезний потенціал, який має і Україна, і Росія», - сказав спікер.