Шансів на підробку бюлетенів немає. Деякі секрети

Виборчий бюлетень для голосування під час першого туру виборів президента підробити неможливо, заявив директор поліграфічного комбінату «Україна» Валентин МУЗИКА.

«Цей бюлетень дуже високо захищений і шансів на його підробку фактично немає», - сказав він журналістам, передає УНІАН.

Бюлетені виготовлені на спеціальному захищеному папері французького виробництва.

На бюлетенях є спецелементи графічного захисту.

Є напис «2010», зроблений теплохромною фарбою, яка при температурі 39 градусів зникає, а при охолодженні знову з’являється.

Поліграфкомбінат надрукував 36 млн. 916 тис. 740 бюлетенів для голосування у першому турі. Вартість друку становить 29 млн. 208 тис. грн. На виготовлення бюлетенів знадобилося 500 тонн паперу.

Вони надруковані у кількості, яка відповідає списку виборців з урахуванням резерву, встановленого законом, повідомила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

До 14 січня державне підприємство спецзв’язку передасть бюлетені до виборчих округів.

Виготовлення бюлетенів для голосування у другому турі виборів коштуватиме понад 13 млн. грн., сказала УСЕНКО-ЧОРНА.