У Тимошенко лякають майданом

Голова виборчого штабу кандидата на пост президента Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що в разі масових фальсифікацій люди вийдуть на "справжній майдан".

"Коли результати (виборів) будуть об’єктивні, ми будемо приймати будь-який результат, тому що це волевиявлення наших громадян. Інше питання, коли знову спробують фальшувати вибори, спробують робити масові фальсифікації і, на жаль, останні рішення регіоналів у ЦВК можуть це засвідчити, тоді я думаю, що це вже наше питання організаційне, тоді люди знову захистять свій вибір, і я би дуже радив представникам Партії регіонів не балуватися у ці справи", - заявив ТУРЧИНОВ в ефірі Тві, повідомляє прес-служба телеканалу.

"Готує акції (протесту) заздалегідь той, хто готується програвати", - сказав він, коментуючи наміри Партії регіонів організувати "антимайдан" у Києві.

"Маючи реальні соціологічні дослідження, прогнози, "регіони" розуміють, що перемога для них - дуже примарна, саме тому вони готуються блокувати Верховну Раду, ЦВК, подали заявку на пікетування Верховного суду, Вищого адмінсуду, тобто вони готують спробу силовим шляхом змінювати волевиявлення", - заявив перший віце-прем’єр-міністр уряду ТИМОШЕНКО.

ТУРЧИНОВ підкреслив, що "справжній майдан" можливий лише тоді, коли порушуються конституційні права громадян. "Штучні майдани неможливі, це буде нещиро і не результативно", - додав він.