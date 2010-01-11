Міліція перевіряє фінанси «Артеку»

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму перевіряє фінансову діяльність міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта) за декілька минулих років.

Як йдеться в повідомленні прес-служби кримської міліції, Контрольно-ревізійне управління України, перевіряючи діяльність «Артеку», виявило за період із 1 березня 2005 по 1 вересня 2007 року фінансових порушень на суму 301,6 млн. грн.

Міліція отримала доступ до результатів перевірки.

«За фактами, виявленими КРУ, проводиться додаткова перевірка. Вже зараз можна констатувати, що міліцією Ялти виявлено й офіційно задокументовано факт нецільового використання бюджетних коштів на суму 10 млн. грн.», - йдеться в повідомленні.

Перевірка триває.