Україна житиме без бюджету до березня?
Аргументи Віктора Ющенка
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що державний бюджет на 2010 рік не буде ухвалено до березня.
«Такого ще не було, щоб країна не була готова ухвалити бюджет ні в січні, ні в лютому, і не буде готова і в березні», - сказав ЮЩЕНКО в інтерв’ю Чернігівській телерадіокомпанії.
Президент наголосив, що через це не виконується і закон про підвищення соціальних стандартів. «Прем’єр, яка не подала бюджет, не виконує цей закон, як він не виконувався і у 2009 році», - сказав ЮЩЕНКО.
Він назвав діяльність Юлії ТИМОШЕНКО непрофесійною. «Нам треба покінчувати з таким прем’єрством, з таким прем’єром і з такою віртуальною диктаторською моделлю, коли країна залежить від того, з яким настроєм встає одна людина», - сказав президент.
На його переконання, потрібно мати прем’єра «не шоумена і не авантюристку, а людину, яка думає про Україну, думає про політику реформ».