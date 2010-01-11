300 літрів сумнівного вина вилучили в Ялті

Товар має попит круглий рік

До 300 літрів вина сумнівної якості вилучили у мешканки Ялти співробітники податкової міліції, повідомила прес-служба кримського управління. Алкоголь в пластикових пляшках продавався без дозвільних документів. "Місцева мешканка пропонувала дволітрові балони з вином різного найменування за ціною 30 гривень", - сказано в повідомленні. Фальсифікат на суму 9 тисяч гривень вилучено. Матеріали справи податкова направить до суду.

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