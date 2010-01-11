300 літрів сумнівного вина вилучили в Ялті
17:45, 11 січня 2010Крым
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Товар має попит круглий рік
До 300 літрів вина сумнівної якості вилучили у мешканки Ялти співробітники податкової міліції, повідомила прес-служба кримського управління.
Алкоголь в пластикових пляшках продавався без дозвільних документів.
"Місцева мешканка пропонувала дволітрові балони з вином різного найменування за ціною 30 гривень", - сказано в повідомленні.
Фальсифікат на суму 9 тисяч гривень вилучено.
Матеріали справи податкова направить до суду.
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