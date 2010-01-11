Тимошенко збирається до Криму

14 січня очікується приїзд до Севастополя прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, повідомив перший заступник голови міської держадміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Мета її поїздки робоча: наш іпотечний будинок на вулиці Кесаєва, який добудовувався за рахунок коштів іпотеки, житло для міста (очевидно, мається на увазі церемонія здачі будинку), і відкриття газового дюкера», - сказав чиновник на брифінгу, передає УНІАН.

«Як прем`єр-міністра ми її супроводжуємо, це визначає порядок, і ми цей порядок виконуємо, хоча хтось може зробити зауваження, що вона одночасно кандидат у президенти України. Але вона приїжджає до нас в робочий час, у робочому статусі, не як людина, яка взяла відпустку для виборчої кампанії», - сказав КАЗАРІН.

Голова міської адміністрації Сергій КУНІЦИН на апаратній нараді також повідомив, що 14 січня можливий візит ТИМОШЕНКО.