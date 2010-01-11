Рятувальники Криму отримали 8 машин

П`ять автоцистерн, два автомобілі швидкого реагування й реанімобіль отримали кримські рятувальники від Міністерства з надзвичайних ситуацій України, повідомила прес-служба управління МНС в автономії.

”Сьогодні, коли понад 50% пожежної техніки застаріло й вичерпало свій моторесурс, отримати в подарунок нові автомобілі - для нас подія”, - зазначив начальник кримського управління МНС Олександр МАЗІЛІН.

Машини дісталися пожежним Бахчисарая, Керчі, Сак, Сімферополя, Судака, Феодосії та Ялти.

Реанімаційний автомобіль передано аварійно-рятувальному загону спецпризначення кримського управління. Він оснащений кардіографом, апаратом штучної вентиляції легенів, дефібрилятором.