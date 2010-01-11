«Каруселі» на виборах не буде – СБУ

19:52, 11 січня 2010
Крым
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Шеф розказав про викриті схеми

Голова служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запевняє, що у спецслужби достатньо засобів для упередження будь-яких технологій фальсифікації результатів президентських виборів.

Він заявив, що спецслужба у співпраці з органами внутрішніх справ та прокуратурою не допустить використування під час голосування так званої «каруселі».

«Каруселі» не буде, повірте мені. Зброя не стріляє тільки тоді, коли немає набоїв, а тому треба позбавити (організаторів цієї технології) “чорної” готівки у весь цей процес», - сказав НАЛИВАЙЧЕНКО на брифінгу в Києві, передає УНІАН.

Голова СБУ розповів, що на одній із виборчих дільниць працівники спецслужби виявили спробу втілити технологію фальсифікації під назвою «Ріка». Вона полягає у занесенні на територію виборчої дільниці додатково надрукованого і поміченого навпроти певної кандидатури виборчого бюлетеня з наступним винесенням і передачею особам чистого бюлетеня для голосування та отримання за це грошової винагороди.

Як зазначив НАЛИВАЙЧЕНКО, найбільш вразливим у цьому є друкування списків і фіксація дачі грошей за виконану «роботу». «Але у нас достатньо і сил і засобів, щоб таку брудну, примітивну закордонну технологію припинити», - запевнив голова СБУ.

За його словами, СБУ відомо про плани деяких «технічних» кандидатів щодо розсилання запрошень, у яких стверджується, що виборець, який прийшов у день голосування до дільниці, має там же сплатити за комунальні послуги або заплатити за бюлетень, оскільки, як стверджується у подібних закликах, «виборчий процес є достатньо коштовним». «Все це брехня. Ніяких оплат ніхто не встановлював», - наголосив НАЛИВАЙЧЕНКО.

Також він назвав брехнею інформацію про те, що молоді люди, які не служили в армії, повинні з’являтися у день голосування на виборчу дільницю, маючи при собі відповідний документ для того, щоб потім цю людину було направлено на військові збори.

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