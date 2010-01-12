«Артек» вимагає не втягувати табор у скандал

«Артек» розцінює появу інформації Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму про перевірку фінансової діяльності дитячого центру як чергову спробу втягнути підприємство у черговий скандал.

«Складається стійке враження, що вся «сенсаційна» інформація, яку останнім часом все частіше пов’язують з Міжнародним дитячим центром, має на меті відволікти увагу громадськості від реальних проблем «Артеку», у тому числі і від невирішених до кінця земельних питань», - заявила прес-служба.

11 січня міліція поінформувала, що перевіряє фінансову діяльність «Артеку» за декілька минулих років. При цьому, йшлося у повідомленні, Контрольно-ревізійне управління України, перевіряючи діяльність «Артеку», виявило за період із 1 березня 2005 по 1 вересня 2007 року фінансових порушень на суму 301,6 млн. грн. Міліція отримала доступ до результатів перевірки. «За фактами, виявленими КРУ, проводиться додаткова перевірка. Вже зараз можна констатувати, що міліцією Ялти виявлено й офіційно задокументовано факт нецільового використання бюджетних коштів на суму 10 млн. грн.», - заявила міліція.

У прес-службі «Артеку» нагадали, що у вересні 2006 року дитячий центр очолив нинішній генеральний директор Борис НОВОЖИЛОВ. Він ініціював перевірку підприємства Контрольно-ревізійним управлінням України. Починаючи з кінця 2006 року акт перевірки КРУ відзначає покращення результатів фінансово-господарської діяльності, йдеться у повідомленні.

«Показники, які характеризують виробничий потенціал підприємства, його платоспроможність, ліквідність, рентабельність, в основному свідчать про подолання фінансової кризи підприємства 2005-2006 років, у його діяльності простежуються позитивні тенденції», - йдеться в акті КРУ.

Ряд фінансових коефіцієнтів, у тому числі рентабельності, у 2005 році мали від`ємне значення, за 2006 рік та у першому півріччі 2007 року стали позитивними.

На даний час на території «Артеку» не проходить жодна додаткова перевірка.

Бюджетні кошти у сумі 10 млн. грн., заявляє «Артек», були використані за цільовим призначенням у відповідності до паспорту бюджетної програми, наказу Міністерства фінансів України та розпорядження органу управління.