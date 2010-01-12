Тимошенко у разі поразки збере майдан – Азаров

Юлія ТИМОШЕНКО спробує зайняти президентський пост за допомогою протестних акцій і судового протистояння, вважає депутат Верховної Ради України з фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

«Вона не приховує у своєму вузькому колі, що вибори (нею) програні», - сказав АЗАРОВ у вівторок на прес-конференції в Сімферополі.

На його думку, ТИМОШЕНКО розраховує на варіант приходу до влади «через суди, через майдани». «Не буде цього», - підкреслив АЗАРОВ.

Він заявив, що у регіоналів «достатньо сил» не допустити такого розвитку подій. «Ми подали заявку, що на тому ж самому Майдані (незалежності у Києві) ми також розгорнемо частину своїх прихильників у такій мірі, в якій це буде необхідно, і робитимемо ті дії, які диктуються Конституцією України, законодавством, щоб не допустити насильницького захоплення влади стороною, що програла. Наші прихильники можуть бути переконані, що за їхньої активної підтримки ми їхню перемогу не дозволимо оспорити», - сказав АЗАРОВ.