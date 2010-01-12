41% виборців очікує на значні порушення на виборах

41% виборців упевнені у значних порушеннях під час голосування, які суттєво вплинуть на загальний результат виборів президента України, повідомила науковий керівник фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА, посилаючись на результати загальнонаціонального опитування.

За її словами, 29,5% вважають, що окремі порушення будуть, але вони не вплинуть на кінцевий результат. Ще 14% респондентів вважають, що все буде обов’язково підтасовано. І лише 4,5% опитаних вірять, що вибори пройдуть абсолютно чесно.

Як зазначила БЕКЕШКІНА, особливо очікують на порушення ті виборці, які у першому та другому турах мають намір проголосувати проти всіх.

36% респондентів не очікують, що вибори президента допоможуть поліпшити ситуацію в Україні. Майже стільки ж - 33% - вважають, що вибори нічого не змінять, а на думку 6% респондентів, вибори лише погіршать ситуацію. 24% не знають, чи зміниться в Україні щось на краще після виборів.

47% опитаних виборців не погоджуються з твердженням, що вибори як такі є реальним механізмом впливу на владу в Україні, лише 28% впевнені у зворотньому.

За словами БЕКЕШКІНОЇ, основну причину в тому, чому вибори в Україні не стали механізмом участі громадян у державних справах, більшість населення (54%) називає те, що їхні обранці не виконують своїх обіцянок.

В опитуванні взяли участь 2010 респондентів за загальнонаціональною вибіркою, репрезентативною за такими характеристиками, як: стать, вік, освіта, тип і регіон проживання. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.