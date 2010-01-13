Тимошенко не приїде до Севастополя

10:01, 13 січня 2010
Крым
0 0

Бо прес-конференція

Прем`єр-міністр України, кандидат в президенти Юлія ТИМОШЕНКО не приїде в четвер до Севастополя. 

Раніше севастопольські чиновники повідомляли про запланований на 14 січня візит керівника Кабінету міністрів. Очікувалося, що вона вручить ключі від квартир і відвідає будівництво газового дюкера. 

Як повідомляє офіційний сайт уряду, в четвер о 12.00 в Києві розпочнеться зустріч ТИМОШЕНКО з представниками центральних і регіональних ЗМІ. 

Портал міністерства праці і соцполітики інформує про візит глави відомства Людмили ДЕНІСОВОЇ до Севастополя. Очікується, що в четвер вона вручить ордери на квартири, придбані державною іпотечною установою (початок заходу - 11.00), а також огляне будівництво газопроводу високого тиску (12.30). 

Крім того, сайт адміністрації Севастополя не анонсує приїзд ТИМОШЕНКО, але повідомляє про заходи за участю ДЕНІСОВОЇ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter