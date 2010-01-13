Тимошенко не приїде до Севастополя

Прем`єр-міністр України, кандидат в президенти Юлія ТИМОШЕНКО не приїде в четвер до Севастополя.

Раніше севастопольські чиновники повідомляли про запланований на 14 січня візит керівника Кабінету міністрів. Очікувалося, що вона вручить ключі від квартир і відвідає будівництво газового дюкера.

Як повідомляє офіційний сайт уряду, в четвер о 12.00 в Києві розпочнеться зустріч ТИМОШЕНКО з представниками центральних і регіональних ЗМІ.

Портал міністерства праці і соцполітики інформує про візит глави відомства Людмили ДЕНІСОВОЇ до Севастополя. Очікується, що в четвер вона вручить ордери на квартири, придбані державною іпотечною установою (початок заходу - 11.00), а також огляне будівництво газопроводу високого тиску (12.30).

Крім того, сайт адміністрації Севастополя не анонсує приїзд ТИМОШЕНКО, але повідомляє про заходи за участю ДЕНІСОВОЇ.