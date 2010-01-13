Групи реагування на порушення на виборах створила прокуратура

Кримська прокуратура створила спеціальні робочі групи реагування на встановлені виборчими комісіями порушення законів про вибори президента України.

«Заяви, які стосуються питань про вибори: будь то прохання про роз`яснення закону або повідомлення про порушення законодавства, - розглядаються виборчими комісіями. Якщо комісія визнає необхідним проведення перевірки викладених в скарзі обставин правоохоронними органами, вони по зверненню виборчкома повинні організувати реагування у встановлені законом терміни. Для цього в прокуратурі Криму і створена робоча група. Мета її діяльності - прокурорське реагування на факти порушення законодавства», - повідомила прес-служба наглядового відомства.

Вибори глави держави відбудуться 17 січня.