Севастопольці отримали 53 квартири

Ключі від 53 квартир 116-квартирного будинку, викуплених урядом України, вручила в Севастополі міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.

За її інформацією, квартири у четвер отримали «насамперед, інваліди, ліквідатори Чорнобильської катастрофи, діти-сироти і, звичайно ж, багатодітні сім`ї».

Крім того, повідомила вона, «у цьому будинку квартири одержать і представники Міністерства оборони, і МВС».

Уряд профінансував трохи більше 2 млрд. грн. і купив 6 тисяч квартир по всій країні, щоб, насамперед, підтримати будівельників, сказала ДЕНІСОВА.

За словами міністра, в Севастополі близько 8 тисяч чоловік стоїть у черзі.