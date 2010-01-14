Севастопольці отримали 53 квартири
13:12, 14 січня 2010Крым
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Ключи вручила міністр праці
Ключі від 53 квартир 116-квартирного будинку, викуплених урядом України, вручила в Севастополі міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.
За її інформацією, квартири у четвер отримали «насамперед, інваліди, ліквідатори Чорнобильської катастрофи, діти-сироти і, звичайно ж, багатодітні сім`ї».
Крім того, повідомила вона, «у цьому будинку квартири одержать і представники Міністерства оборони, і МВС».
Уряд профінансував трохи більше 2 млрд. грн. і купив 6 тисяч квартир по всій країні, щоб, насамперед, підтримати будівельників, сказала ДЕНІСОВА.
За словами міністра, в Севастополі близько 8 тисяч чоловік стоїть у черзі.
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