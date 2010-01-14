Більшість українців прийдуть на вибори (телефонне опитування)

Українці прийдуть на вибори, хоча упевнені у фальсифікаціях, такий висновок за результатами всеукраїнського дослідження зробили експерти Інституту Горшеніна.

Переважна більшість українців (86,7%) мають намір взяти участь у президентських виборах. Із них 71,6% дали відповідь на це запитання «точно так», а 15,1% - «скоріше так».

6,9% респондентів не планують брати участь у виборах. З них абсолютно впевнені в цьому 2,8% опитаних, а 4,1% не братимуть участь у виборах скоріш за все. Важко відповісти на запитання 5,4% українців.

За даними опитування, майже половина (46,4%) громадян України задовго до виборів приймають остаточне рішення, за якого кандидата голосувати.

За два-три місяці до виборів приймають таке рішення 16,8% опитаних, за місяць до виборів – 15,7%, за один-два тижні - 7,9% респондентів.

У останні перед виборами дні приймають рішення про підтримку того чи іншого кандидата 7,4% українців, а 2,1% роблять це лише в день виборів у кабінці для голосування. Важко відповісти на запитання 3,7% респондентів.

Більшість українців (67,6%) упевнена, що на президентських виборах будуть фальсифікації. З них 42,5% вважають, що фальсифікації не вплинуть на результат виборів, а 25,1% вважають, що будуть фальсифікації, які вплинуть на результат виборів. 13,8% респондентів вірять у те, що майбутні вибори будуть чесними. Важко відповісти на запитання 18,6% опитаних.

Телефонне опитування на тему «Настрій українців напередодні президентських виборів» Інститут Горшеніна проводив із 11 по 13 січня.

Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респодентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.