Севастополь «закільцював» газ

Газовий дюкер, який об`єднав Південну і Північну сторони Севастополя, здано в експлуатацію, повідомляє прес-служба міської адміністрації.

Фахівці стверджують: введення газопроводу "дозволить стабілізувати тиск природного газу" в різних районах міста.

Кошторисна вартість дюкера - 132 мільйони гривень.

Газопровід високого тиску починали будувати в 2004 році, але роботи припинялися через відсутність фінансування. У 2008 році їх поновили, було освоєно 62 мільйони гривень, та продовжили у 2009-му.

"Складність (проекту) полягала в прокладці підводної частини газопроводу по дну бухти. Будівельники виконали комплекс робіт в стислі терміни: за 4 місяці", - говориться в прес-релізі.

Голова севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН виразив надію, що протягом двох-трьох тижнів пройдуть пуско-налагоджувальні роботи, і газ почне циркулювати по замкнутому кільцю.